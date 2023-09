Wta Guangzhou 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 22 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Guangzhou 2023 per la giornata di venerdì 22 settembre. Sono rimaste in quattro a contendersi il titolo sul cemento cinese, dove purtroppo è uscita di scena Lucia Bronzetti. Occhi puntati sulla prima favorita del seeding, la polacca Magda Linette, opposta a Putintseva, mentre nell’altra semifinale si sfideranno Minnen e Wang.

CENTER COURT

Ore 11:00 – (1) Linette vs Putintseva

Non prima delle 13:00 – (7) Minnen vs Wang