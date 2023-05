Lo Shakhtar Donetsk vince sulla Dnipro e si laurea campione di Ucraina per la 14esima volta, con un turno d’anticipo. A decidere il match le reti di Bondarenko, Sikan e Stepanenko. Si tratta del primo scudetto conquistato dopo l’interruzione di tutte le competizioni per via della guerra contro la Russia. La sfida si è disputata sul campo neutro di Leopoli.