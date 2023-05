Mondiali Under 20 2023, Nunziata: “Superato un girone non facile, abbiamo bene in testa l’obiettivo”

Nessun segreto, ma obiettivi precisi e una motivazione super: Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia Under 20 qualificatasi agli ottavi di finale dei Mondiali in Argentina, ha parlato al termine di una fase a gironi in cui gli azzurrini hanno stupito tutti, battendo e dominando una corazzata come il Brasile nel match d’esordio. “Quello che siamo riusciti a passare – ha raccontato Nunziata all’ANSA – non era un girone facile e non c’era assolutamente nulla di scontato. Segreto? Non ne abbiamo uno in particolare. Dopo la partita con il Brasile, la nostra convinzione è aumentata esponenzialmente: non era una partita facile, ma grazie alla disponibilità dei ragazzi abbiamo superato ogni difficoltà. Questi giocatori hanno lanciato un messaggio, sono degli ottimi calciatori e con il Brasile lo hanno dimostrato. Le loro motivazioni ci hanno portato a passare il turno, centrando l’obiettivo”. Ora l’Italia giocherà gli ottavi di finale: “Ce la metteremo tutta per andare avanti e continuare a sognare – ha aggiunto Nunziata –: ora sarà importante recuperare le energie, siamo consapevoli che questo è il nostro unico problema”. Chiusura sul mistero del capitano della Nigeria, affrontata nel girone in una gara persa per 2-0: di Daniel Bameyi, infatti, non sarebbe certa nè l’età, nè il club di provenienza. “Il capitano della Nigeria ? Sono cose – taglia corto il commissario tecnico italiano – che quantomeno bisognerebbe provare e verificare, sentendo se sono vere. Magari non è così, e devo dire anche da noi ci sono ragazzi che dimostrano un’età maggiore”.