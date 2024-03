Liverpool, Klopp: “Mi rivedo in Xabi Alonso, capisco la sua scelta di restare al Bayer”

Niente Bayern Monaco, niente Liverpool. Nella conferenza stampa della vigilia di Bayer Leverkusen-Hoffenheim, Xabi Alonso ha rivelato che sarà ancora alla guida delle “aspirine” nella prossima stagione. Un annuncio che ha sorpreso parecchi addetti ai lavori ma non Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, che ha voluto commentare l’accaduto: “Xabi Alonso sta facendo un lavoro incredibile lì, il Leverkusen ha una bella squadra e probabilmente la confermerà in blocco. È una squadra impressionante, hanno creato una mentalità e vinto tante partite“. Una scelta che Klopp capisce perché ci sono dei punti di contatto con quanto fece lui ai tempi del Borussia Dortmund, quando non volle lasciare i gialloneri nonostante le allettanti proposte di molti club europei: “Ho vissuto una situazione simile alla sua e non ho mai avuto rimpianti. Mi rivedo in Xabi Alonso sotto questo aspetto“.

Lo scorso febbraio lo stesso Klopp aveva “approvato” Xabi Alonso come suo successore sulla panchina dei Reds. “La nuova generazione di allenatori è già qui e direi che Xabi è uno dei migliori. È un ex giocatore di livello mondiale che ha lavorato con i migliori allenatori e questo aiuta sempre un po’. E poi era già un allenatore quando giocava. Il calcio che fa esprimere, le squadre che costruisce e gli ingaggi che ha fatto sono assolutamente eccezionali”, aveva detto Klopp, che lascerà il Liverpool a fine stagione dopo nove annate coronate dalla conquista di Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club nel 2019, oltre a una Premier League, due Carabao Cup e una FA CUP. Il prolungamento di contratto di Xabi Alonso con il Leverkusen elimina dunque uno dei pretendenti al posto di Klopp. Rimangono comunque numerosi i nomi sulla lista della dirigenza del club inglese: da De Zerbi a Ruben Amorim (Sporting CP), passando per Roger Schmidt (Benfica), fino alla soluzione interna che prevedrebbe la promozione al ruolo di prima guida di Pepijn Lijnders, attuale secondo di Klopp.