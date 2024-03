Tottenham, Postecoglou su Richarlison: “Rivelare la depressione non è facile”

“Rivelare la depressione non è facile, ancora meno parlarne pubblicamente. Per questo ritengo che la sua sia stata una decisione coraggiosa“. Così si è espresso Ange Postecoglou nel corso della conferenza stampa della vigilia del match che vedrà impegnato il suo Tottenham contro il Luton Town. La frase è ovviamente rivolta a Richarlison, attaccante degli Spurs, che qualche giorno fa aveva svelato ai microfoni di ESPN UK di avere sofferto di depressione in seguito all’eliminazione del Brasile dai Mondiali in Qatar. “Ero caduto in depressione e volevo arrendermi“, aveva detto commosso il brasiliano, “Dopo la Coppa del Mondo avevo degli attacchi anche se apparivo forte. Ero al mio apice, a livello mentale intendo, eppure in un attimo mi sono ritrovato a toccare il fondo. Non ho mai pensato ad uccidermi, ma ad arrendermi sì“.

“Non volevo più allenarmi ma solo stare a casa, rinchiuso nella mia stanza. Andare da mio padre e dirgli che avrei lasciato tutto è stato folle, considerando che lui ha fatto immensi sacrifici per me, per vivere questo sogno insieme“, aveva dichiarato Richarlison, che poi si era soffermato sull’importanza della terapia e del sostegno degli psicologi, che gli hanno salvato la vita. Proprio a questo tema si è ricollegato Postecoglou, sottolineando che questa esternazione da parte di un personaggio famoso non solo fa onore al soggetto interessato, ma potrà anche essere un esempio positivo da seguire “per tutti coloro che vivono la stessa situazione, per spingerli a cercare aiuto quando ne abbiano bisogno“, sfatando inoltre la mentalità comune secondo cui i personaggi famosi non hanno mai problemi di questo tipo.