Liverpool, Klopp: “Difficile stare al passo con l’Arabia, i soldi infiniti sono un problema”

Jurgen Klopp parla a Daily Mail del mercato del Liverpool e del nuovo ruolo del campionato arabo, che ha stravolto il mercato negli ultimi mesi: “Adesso è difficile competere con il Chelsea e con i club dei paesi del Golfo. Sapete tutti i motivi. Alcuni club gestiscono la loro campagna di trasferimento in modo diverso rispetto a tutti gli altri e nessuno capisce al 100% come funziona. È molto difficile per noi, come club normale, stare al passo con loro. Quello che stanno facendo è buono, non biasimo nessuno. La nostra finestra di trasferimento si chiude il 31 agosto e in Arabia Saudita tre settimane dopo, quindi possono ancora acquistare giocatori. Questo ci rende la vita ancora più difficile. Non c’è niente di sbagliato nel fatto che qualcuno sviluppi un altro campionato: la Cina sta provando a farlo, forse gli Stati Uniti, ma i soldi infiniti creano problemi. Sarebbe bello se qualcuno potesse trovare una soluzione. Ma sì, ora sta diventando più difficile”.