Europei volley femminile 2023: l’Italia si è spostata da Monza a Torino

Dopo il successo ai danni della Bulgaria all’Arena di Monza, la Nazionale italiana di volley femminile si è recata in autobus a Torino. Il capoluogo piemontese sarà infatti la sede dei match conclusivi della Pool B degli Europei 2023. Le ragazze di Mazzanti se la vedranno al PalaGianniAsti (PalaRuffini) di Torino contro la Bosnia (22 agosto alle 21.15) e contro la Croazia (23 agosto, sempre alle 21.15). Dopo un pomeriggio in sala pesi, le azzurre domani svolgeranno la prima sessione di tecnica.

“Dobbiamo continuare a crescere per migliorare il nostro gioco. Rispetto al debutto contro la Romania, all’aperto e in un contesto insolito, a Monza abbiamo cominciato il nostro percorso ed ora vanno aggiustati quegli aspetti in cui ancora non riusciamo ad essere come vorremmo. Sono sicura che con il passare dei giorni riusciremo a trovare le risposte che ancora cerchiamo lavorando con attenzione e determinazione” ha dichiarato Federica Squarcini. L’azzurro ha poi detto a proposito del pubblico: “Siamo certe di poter contare sull’affetto e il calore della nostra gente. A Verona e Monza il pubblico è stato speciale, e a Torino sarà lo stesso“.