Liverpool, il Presidente Henry: “Cerchiamo investitori, ma il club non è in vendita”

John Henry ha affermato che il Liverpool non è in vendita. Il Presidente del club inglese ha precisato che si è alla ricerca di possibili investitori, citando come interessati il Boston Sports Journal, il fondatore del Fenway Group, che possiede anche i Boston Red Sox di baseball e i Pittsburgh Penguins della National Hockey League. “Stiamo parlando con gli investitori di LFC, ma non sarà una vendita. Abbiamo venduto qualcosa negli ultimi 20 e più anni?”, ha specificato.