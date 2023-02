Beach volley, doping: squalifica di 24 mesi per Vozakova

La russa Anna Vozakova, giocatrice di beach volley, è stata squalificata per 24 mesi per aver assunto una sostanza proibita. Lo ha annunciato la Federazione internazionale di pallavolo. “La sostanza proibita, la Sibutramina, è stata trovata nel suo campione raccolto durante la competizione il 24 giugno 2012 durante la finale della CEV Continental Cup a Mosca, in Russia“, secondo un comunicato della Fivb che ha dichiarato che “la giocatrice ha ammesso di aver violato le regole antidoping e, di conseguenza, non potrà competere dall’11 gennaio 2022 all’11 gennaio 2024. La giocatrice aveva firmato un accordo di risoluzione del caso con la Fivb e il World Anti-Doping Agency (Wada)”.