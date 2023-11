LIVE – Vicenza-Pro Patria, Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Il Vicenza vuole fare bene e continuare il suo percorso in Coppa Italia di Serie C per garantirsi anche un’altra strada attraverso cui puntare ai playoff, obiettivo di inizio stagione. Per i biancorossi al secondo turno sarò tempo di pensare alla Pro Patria che nello stesso Girone A, non sta vivendo un grandissimo periodo in quanto viene da tre sconfitte consecutive che gli hanno fatto perdere terreno dalle prime dieci posizioni. La Coppa potrebbe ridare linfa alla squadra ospite. Si parte dalle 18.30 con Sportface.it che vi racconterà il match.

Vicenza-Pro Patria