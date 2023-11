Serie B 2023/2024: Sampdoria-Palermo 1-0, Borini salva la panchina di Pirlo

Terminata la sfida tra Sampdoria e Palermo, valida per la dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. A vincere è stata la squadra di casa per 1-0, grazie ad una ribattuta di Borini dopo il rigore sbagliato.

Primo tempo molto frizzante. A partire bene sono i blucerchiati, che al 3′ trovano la prima occasione. Clamoroso palo da almeno 25 metri di Kasami. Il centrocampista vince un rimpallo con Segre sulla trequarti e col sinistro prova il tiro a giro, che colpisce il palo interno. al 19′ altre chance per la Sampdoria: prima arriva al tiro con Esposito dal limite dell’area e poi ci prova a botta sicura Verre, che colpisce il portiere rosanero. Ecco il Palermo al 33′, che trova le prime due occasioni del match nel giro di un minuto. Prima con il colpo di testa su corner di Ceccaroni, poi il tiro di Insigne dall’altezza del dischetto, entrambi bloccati da Depaoli. Doveri fischia un calcio di rigore per la Sampdoria al 41′. Lucioni interviene sul piede di Esposito dopo il cross di Kasami in area. Borini si fa parare il rigore ma segna sulla ribattuta al 44′, 1-0.

Nel secondo tempo ritmo molto più frenetico con meno azioni. Al 61′ prova a scuotersi il Palermo. Cross di Henderson e colpo di testa di Lucioni, che viene bloccato da Stankovic. Sul finale i rosanero provano il tutto per tutto. Il Palermo pasticcia in difesa all’83′ e rischia di subire il gol: Kasami ci va vicino con un altro tiro a giro da molto lontano, la palla termina di poco a lato. all’85′ Aurelio mette un cross al bacio in area, Soleri si mangia un gol davanti a Stankovic. Al 91’Stankovic salva i suoi con un miracolo su Mancuso e poi blocca il tiro di Soleri.