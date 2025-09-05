Calcio femminile, torna la Serie A Women’s Cup: tutti i match della seconda giornata del nuovo torneo a gironi

Dopo la pausa della scorsa settimana per lasciare spazio al secondo turno di Women’s Champions League – che ha visto impegnate Roma e Inter, uscite rispettivamente vittoriose e a giocarsi l’Europa Cup – , è di nuovo il momento della neonata Serie A Women’s Cup.

Juventus, Inter e Roma non hanno sbagliato al loro esordio, vincendo contro Parma, Genoa e Ternana, le tre neopromosse nella nuova Serie A. I tre gironi si apprestano dunque a disputare la seconda delle tre partite. Soltanto le vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda si qualificheranno alla Final Four di Castellammare di Stabia.

Serie A Women’s Cup: due anticipi e l’attesissima Juventus-Lazio come antipasto della domenica

I due anticipi coinvolgeranno Roma e Inter in due match casalinghi: le giallorosse affronteranno il Milan di Suzanne Bakker – a 0 punti dopo la sconfitta contro il Sassuolo – e le nerazzurre saranno invece impegnate contro la Fiorentina – a quota 3 punti dopo la vittoria contro il Como Women.

Per mantenersi in vetta alla classifica, le due big non dovranno commettere alcun passo falso. Il Milan di Bakker ha chiuso l’ultima Serie A in un crescendo convincente, il Como Women ha faticato a mantenere lo stesso livello con cui aveva invece approcciato la stagione. Fischio d’inizio alle ore 15 per le giallorosse, alle 18 per le nerazzurre.

Il primo match della domenica sarà Juventus-Lazio, in programma allo stadio Pozzo di Biella. Le campionesse d’Italia in carica nel corso dell’ultima stagione hanno faticato in tutte le gare contro le biancocelesti – che hanno addirittura espugnato il fortino bianconero in Coppa Italia, venendo comunque eliminate per differenza reti.

Si preannuncia un match da tenere d’occhio, col fischio d’inizio previsto per le ore 15.

Il Sassuolo ospita la Ternana al Ricci: match casalingo da non sbagliare per le neroverdi

Gli altri incontri saranno poi Napoli-Parma, tra la penultima dell’ultima Serie A e una neopromossa, in programma a Cercola, in casa delle partenopee, match in cui tutt’e due le formazioni saranno a caccia di rivalsa dopo un inizio con una sconfitta. Giocatrici in campo a partire dalle 15, in concomitanza con la Juventus.

Match interessante sarà Sassuolo-Ternana: neroverdi a caccia del primato in classifica per tallonare la Roma – in caso di vittoria – , Ternana pronta invece a scendere in campo per riscattarsi dopo aver incassato il poker dalle capitoline. Fischio d’inizio a partire dalle 17:30 allo stadio Ricci di Sassuolo, palcoscenico d’eccezione.

A chiudere la giornata Como Women-Genoa, partita in cui la vittoria o la sconfitta potrebbero già decretare la squadra che andrà a occupare il fanalino di coda del girone. Le lariane cercheranno di tornare in carreggiata dopo la sconfitta da parte della Fiorentina, il Genoa proverà a fare lo stesso per tenere testa a una formazione che la Serie A ormai la conosce.