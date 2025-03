Victor Osimhen è pronto ad infiammare il prossimo calciomercato.

L’attaccante del Galatasaray ritornerà a Napoli al termine del prestito in Turchia, e in accordo con la società partenopea si deciderà poi quale sarà il futuro del nigeriano. Nell’ultimo contratto firmato da Osimhen con il club di Aurelio De Laurentiis è presente una clausola da 75 milioni, valida però solo per i club esteri. Una cifra alla portata di tante big europee, che con ogni probabilità andranno a bussare alla porta del Napoli con un assegno importante, per poi andare a trattare direttamente con il calciatore.

Tra i club esteri più interessati ci sono soprattutto Manchester United e Paris Saint-Germain, ma anche club come Arsenal, Chelsea e Tottenham potrebbero fare una proposta al Napoli e ad Osimhen. Soprattutto le prime due, però, dovranno intervenire pesantemente e cercano un attaccante di peso su cui rifondare la squadra. A Manchester infatti sia Hojlund sia Zirkzee non hanno trovato la propria isola felice, ed entrambi potrebbero anche essere due contropartite che i Red Devils inserirebbero nella proposta per abbassare i 75 milioni della clausola rescissoria. A Parigi, invece, la ricerca dell’attaccante non è affatto un segreto, con Gonçalo Ramos che non ha mai convinto a pieno e Kolo Muani che sicuramente andrà via a titolo definitivo in estate. I parigini hanno provato già più volte a convincere il Napoli, ma mai come questa volta potrebbero affondare il colpo.

Il club più interessato ad Osimhen, però, è italiano: Cristiano Giuntoli, infatti, farà di tutto per portarlo alla Juventus.

Osimhen rifiuta ancora l’Arabia: in testa solo la Juve

Non è un segreto che la Juventus sia fortemente interessata a Victor Osimhen, e allo stesso tempo non è affatto un segreto che il nigeriano vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino. Il problema principale, però, sarà convincere il Napoli e De Laurentiis a cederlo ad una cifra ragionevole, considerando che la clausola rescissoria da 75 milioni non è valida per i club italiani.

Nel frattempo, però, non mancano le altre proposte arrivate direttamente al calciatore. Dall’Arabia Saudita, infatti, l’Al Hilal è ritornato alla carica per convincere il nigeriano ad accettare il trasferimento. Dopo la maxi offerta fatta al Napoli la scorsa estate e respinta proprio da Osimhen, il club dove gioca anche l’ex Napoli Kalidou Koulibaly avrebbe fatto al nigeriano un’offerta da 30 milioni di euro a stagione.

Una cifra importante, che Osimhen avrebbe però rispedito al mittente: in testa il nigeriano ha solo la Juventus, e farà di tutto per andare a giocare sotto la Mole.