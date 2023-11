Ligue 1 2023/24: il Marsiglia di Gattuso non va oltre lo 0-0 interno contro il Lille

Il Marsiglia non batte un colpo e dimostra di non star attraversando un periodo magnifico di forma. Dopo la partita non giocata per i fatti che purtroppo tutti abbiamo saputo e compreso di settimana scorsa contro il Lione di Grosso, il Marsiglia scendeva in campo contro il Lille. Il risultato non è stato quello voluto e desiderato dall’allenatore ex Milan che rimane distante dalla zona Champions.

Nel primo tempo il Marsiglia ha cercato di mettere in atto un pressing costante, ma non è riuscito ad essere incisivo e pericoloso in area del Lille. La squadra ospite con le ripartenze ha messo in difficoltà l’OM. Le occasioni ghiotte fanno pendant con quello che si è visto in campo: partita molto nervosa, con poche, onestamente, occasioni da gol. Le due squadre rimangono nella loro zona di classifica: Marsiglia lontano dalla zona Champions, attualmente all’ottavo posto in classifica. Il Lille invece, rimane quarto in classifica, con il Monaco che domani avrà l’occasione di allungare per la lotta al terzo posto.