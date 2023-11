Liga 2023/2024: Araujo regala la vittoria al Barcellona al 94′, continua a sognare il Girona

È Ronald Araujo l’eroe per il Barcellona nella notte di San Sebastian. La squadra di Xavi ha infatti espugnato l’Anoeta grazie a un gol del difensore arrivato al 90+4′, che ha piegato la Real Sociedad. Successo molto importante per i catalani, che si riscattano dopo il ko nel Clàsico, portandosi a -1 dal Real Madrid.

HIGHLIGHTS REAL SOCIEDAD-BARCELLONA

L’altro importante risultato di giornata è il successo del Girona, capace di sconfiggere per 4-2 l’Osasuna, ottenendo la decima vittoria stagionale (su 12 gare) e salendo a quota 31 punti. Al vantaggio di Martin aveva risposto Ante Budimir, autore di una doppietta, ma nella seconda metà della ripresa il Girona è salito in cattedra, trovando la via del gol con Dovbyk, Tsygankov e Garcia. Infine, vittoria per 2-0 del Betis, che ha piegato il Maiorca grazie alle reti di William José e Perez, mentre il Siviglia ha raggiunto il pareggio sul campo del Celta Vigo a 6′ dalla fine grazie ad en Nesyiri.