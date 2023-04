Liga, pareggio a reti bianche fra Getafe e Barcellona: finisce 0-0 all’Alfonso Pérez

Un punto prezioso per il Getafe che in casa blocca il Barcellona di Xavi, che comunque rimane sempre più poiettato verso la vittoria della Liga. Mayoral e compagni, infatti, sono riusciti a chiudersi bene per tutto il primo tempo per poi uscire nella parte finale di match. Proprio nei piedi dell’ex attaccante di Real Madrid e di Roma quasi a tempo scaduto è arrivata la palla del sorpasso definitivo che avrebbe dato al Getafe tre punti vitali per la corsa salvezza. Come detto per il Barcellina di Xavi una battuta di arresto che, comunque, nulla cambia per la corsa finale al titolo. Infatti, il club blaugrana gode sul Real Madrid di Carlo Ancelotti un distacco totale di 11 punti a 9 giornate dal termine.