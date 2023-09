Wta Guadalajara 2023, il derby è di Martina Trevisan: Jasmine Paolini battuta in due set

Martina Trevisan si aggiudica il derby con Jasmine Paolini e vola al terzo turno del torneo Wta 1000 di Guadalajara 2023. Sul cemento messicano la tennista classe 1993 supera la connazionale con il punteggio finale di 7-5 6-2 dopo un’ora e trentasette minuti di battaglia e si qualifica per il terzo turno dove nella giornata di mercoledì se la vedrà con la vincente del match tra la testa di serie numero uno, Ons Jabeur, e la statunitense Alicia Parks.

PRIMO SET – Pronti via subito grande partenza di Trevisan che brekka in apertura una fallosa Paolini e si invola sul 3-0 con doppio break. Martina però cede immediatamente uno dei due break e piano piano Jasmine riesce ad entrare dentro al match contenendo i tanti errori gratuiti e riuscendo a dar fastidio al gioco della Trevisan. Nel momento della verità, sul 5-4 e servizio, Martina non trasforma l’occasione e si fa recuperare anche il secondo break. Sul 5-5 però Paolini non riesce a portarsi per la prima volta in vantaggio e stavolta Trevisan capitalizza il break, 7-5 il punteggio della prima frazione di gioco.

SECONDO SET – Paolini vince il game di apertura del secondo parziale, ma poi viene travolta dall’uragano Trevisan: Martina diventa l’assoluta padrona della partita, mette in fila cinque games e di fatto chiude a tripla mandata l’incontro involandosi sul 5-1. Nel momento di servire per il match affiora un po’ di tensione, ma l’azzurra rimonta da 0-40 e chiude in bellezza con lo score finale di 7-5 6-2 prenotando un terzo turno niente male. Probabilmente con la testa di serie numero uno, la favorita del torneo, Ons Jabeur.