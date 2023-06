La Liga ammorbidisce le regole del Fair Play Finanziario per aiutare i club spagnoli

La Liga spagnola ha deciso di arrivare in aiuto dei club appartenenti alla lega spagnola per ammorbidire le regole del FFP. Il mercato estivo che arriverà vedrà come principali protagonisti i club arabi che stanno cercando di monopolizzare il mercato. Anche per questo, forse, la Liga ha deciso di intervenire e di modellare le regole del Fair Play per aiutare i club spagnoli.

In particolare, il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 2023/2024 e permette ai club che risparmiano sugli stipendi la possibilità di spendere tra il 50% e il 60% (se il giocatore rappresenta più del 5% del costo della squadra) dei soldi risparmiati. Prima il limite era fissato al 40%.