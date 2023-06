WTA Bad Homburg 2023, Bronzetti spettacolare: grande rimonta su Sherif, è ai quarti

Lucia Bronzetti spettacolare nel WTA 250 di Bad Homburg, torneo sull’erba tedesca in cui si qualifica per i quarti di finale. Una partita combattutissima e mozzafiato ha premiato proprio l’azzurra contro Mayar Sherif, con l’egiziana che ha dovuto inchinarsi dopo 2 ore e 51 minuti, con il punteggio di 1-6 7-6 6-3. Dopo un primo parziale a senso unico, la romagnola è stata bravissima a non scoraggiarsi e ad alzare sempre più il proprio livello da fondocampo, aggiuntando anche la tattica e calibrandola meglio sul dritto della numero 31 del mondo, colpo che su questa superficie si è dimostrato un po’ ballerino. Il prossimo ostacolo dell’italiana porta il nome di Varvara Gracheva, tennista russa ma da qualche giorno naturalizzata francese.

Il primo set, nonostante qualche game lottato, è in sostanza un dominio della tennista nordafricana: Sherif mette in campo l’81% di prime e non lascia mai respirare l’azzurra da fondocampo, ben alternando accelarazioni e smorzate improvvise con discese a rete. Bronzetti non tiene mai la battuta ed è sempre costretta a rincorrere, fino ad un 6-1 che – seppur decisamente severo – comunque fotografa una superiorità messa in mostra da parte della numero 31 del mondo. Nella seconda frazione, invece, cambia tutto: l’italiana aumenta il ritmo con il dritto, alza la testa e comincia a mettere tanta pressione sulle spalle della propria avversaria. Nel quarto game, così come nell’ottavo, Bronzetti ha ben otto palle break a disposizione e nessuno di quegli otto punti termina effettivamente dalla sua parte, uno di questi anche grazie ad un nastro benedetto dalla 31esima forza del ranking.

Siamo sul 5-5 in questo secondo parziale più che combattuto e Bronzetti sembra sempre più presente: l’italiana tiene il suo servizio agevolemente, poi fallisce un set point nel dodicesimo gioco ma non ha da pentirsene nel tiebreak, che chiude per 7 punti a 2. È ormai iniziata la lotta punto a punto, e prosegue senza sosta anche nel parziale decisivo: i primi due game, pur senza break, terminano entrambi ai vantaggi e le due giocatrici sembrano essere sempre pronte a mettere la propria rivale in difficoltà. La prima a conquistare un vantaggio è proprio la nostra portacolori, che si prende il break nel quinto game e si invola sul 4-2. Sherif ci prova, si prende due occasioni per il controbreak ma Bronzetti è ormai davvero centrata e le annulla tutte. È questo l’ultimo momento di difficoltà per la numero 65 del mondo, che scampato il pericolo è poi rapidissima ad andarsi a prendere il successo: 1-6 7-6 6-3 in 2 ore e 51 minuti, Bronzetti è nei quarti a Bad Homburg!