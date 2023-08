Liga 2023/24: Valencia e Vallecano vincono all’esordio, primo ko per Siviglia e Almeria

Il ritorno della Liga è stato segnato quest’oggi da due anticipi, grande esordio per il Vallecano e il Valencia, prima sconfitta già per Almeria e Siviglia. La formazione di Rodriguez si è imposta per 2-0 sull’Almeria, nel primo match stagionale grazie a due rigori assegnati. A timbrare il tabellino due diversi marcatori, a posizionarsi per primo sul dischetto è stato Palazon al ventesimo, è poi Nteka a chiudere le marcature, otto minuti più tardi. Si impone il Valencia sul Siviglia: dopo un primo tempo giocato su ritmi alti con diverse occasioni da gol, il risultato viene sbloccato soltanto nella seconda frazione di gioco. E’ il 60esimo quando Almeida gioca palla per Diakhaby che con grande maestria arriva sul pallone prima di due avversari e lo spedisce dritto all’angolino basso di sinistra. Il pareggio arriva dieci minuti più tardi: Suso crossa in area per En Nesyri che arriva bene sul pallone e con un colpo di testa insacca sotto la traversa il pallone. Sul finale arriva poi il gol della vittoria, all’89esimo è Duro che con un vero capolavoro serve Guerra, che finalizza battendo Bono all’incrocio dei pali. Termina 1-2 all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.