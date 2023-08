Highlights e gol Genoa-Modena 4-3: trentaduesimi Coppa Italia 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 64

Spettacolo al Ferraris per la sfida tra Genoa e Modena valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/24. La formazione rossoblù si impone al termine del match per 4-3 e firma il passaggio del turno. A segno per la formazione di Gilardino, Retegui con doppietta, Vasquez e Gudmundsson. Per i canarini invece hanno timbrato il tabellino dei marcatori Manconi, Tremolada e Gargiulo. Di seguito gli highlights del match.