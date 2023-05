Leverkusen, match col Colonia anticipato per la Roma: in Germania accuse al ministro “tifoso”

Manca sempre al match di andata di semifinale di Europa League fra Roma e Bayer Leverkusen. Gli uomini di Josè Mourinho giocheranno sabato 6 maggio contro l’Inter all’Olimpico, mentre per il Bayer Leverkusen fino a poche ore fa il match con il Colonia si sarebbe dovuto giocare domenica 7 maggio. Non sarà alla fine così: infatti, il match degli uomini di Xabi Alonso sarà anticipato a venerdì 5 maggio. In Germania, per questo motivo, è scoppiata la polemica.

La Bild, infatti, ha sottolineato la polemica che sta divampando in queste ore porta all’occhio del ciclone il ministro degli Interni Herbert Raul, tifoso del Bayer Leverkusen, anche abbonato al club. L’anticipo non è stato ben digerito da parte del Colonia. Infatti, l’amministratore delegato del club che giocherà contro il Bayer, ha voluto sottolineare: “Non vogliamo andare a fondo alla vicenda, altrimenti potremmo perdere fiducia nell’integrità della competizione“. Dopo queste dichiarazioni, è intervenuto il ministro che tramite un suo portavoce ha risposto: “Il ministro non ha deciso niente sul caso, ma ha solo chiesto alla polizia un esame benevolo, come in casi simili con altri club, tra l’altro“.