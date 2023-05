Mourinho-Chiffi, niente stop per l’arbitro: l’Aia promuove la sua prestazione

“Abbiamo giocato con il peggior arbitro mai trovato nella mia carriera e ne ho trovati tanti scarsi…”. Lo ha detto Josè Mourinho a proposito dell’arbitro Daniele Chiffi dopo Monza-Roma 1-1, ma l’opinione del tecnico portoghese non riflette quella dell’Associazione Italiana Arbitri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da ambienti Aia viene sottolineato come Chiffi non abbia sbagliato praticamente nulla in quella che è stata una “prestazione molto positiva”. Secondo il quotidiano, dagli ambienti arbitrali filtra “più dispiacere che irritazione”. Nessuno stop in arrivo quindi per Chiffi, alla luce di una prova che i vertici arbitrali promuovono.