Legge antipirateria approvata in Senato, Abodi: “Norma avanzata a livello europeo, prodotto calcio aumenterà di valore”

Nel giorno dell’approvazione unanime al Senato della legge antipirateria, il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi non nasconde la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Adesso l’Italia potrà disporre di una norma avanzata a livello europeo per contrastare la pirateria online. Una legge efficace per contrastare chi fornisce ma anche chi usufruisce di prodotti audiovisivi in maniera illegale, contribuendo a danneggiare gli utenti legittimi – spiega Abodi – La pirateria nel corso degli anni ha sottratto risorse importanti al calcio italiano, il prodotto calcio aumenterà di valore nei prossimi anni grazie anche al fatto che questa legge è stata approvata prima dell’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2024-2027.”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: “Voglio ringraziare il Governo e tutto il Parlamento, che hanno affrontato un problema che da anni necessitava di una soluzione. Vogliamo iniziare da qui un nuovo processo di modernizzazione del sistema calcio italiano, in tal senso è importante che questa legge arrivi in fase di trattativa del rinnovo dei diritti televisivi.”