Champions League, Miroslav Klose entra nel team di Prime Video

Nuovo ingresso nel team di Prime Video Italia, che anche nella stagione 2023/2024 trasmetterà la miglior partita del mercoledì di Champions League con una squadra italiana in campo. Si tratta dell’ex attaccante Miroslav Klose, che in Italia ha militato con la Lazio ma è noto soprattutto per essere il miglior realizzatore di sempre ai Mondiali con 16 gol. Ad annunciarlo è stato Marco Foroni, Business Lead-Sport Prime Video Italia, il quale ha anche spiegato come il match dei quarti di finale di Champions League Milan-Napoli sia stato il più visto sulla piattaforma in Italia nella scorsa annata.

Miroslav Klose si aggiunge dunque alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video confermata in toto anche per la stagione 2023-24. Si tratta dei presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Ezequiel Iván Lavezzi e Gianpaolo Calvarese.