Supercoppa Serie C 2024, il Cesena rimonta la Juve Stabia e si aggiudica il trofeo

Al ‘Manuzzi’ festeggia il Cesena. La formazione allenata da Domenico Toscano si aggiudica la Supercoppa 2024 di Serie C. Ai bianconeri serviva un punto per superare il Mantova in classifica e questo arriva dopo il 2-2 in rimonta. Un pomeriggio tutt’altro che facile per il Cesena, più volte a passo dal baratro. Sin dalle prime battute, infatti, c’è solo una squadra in campo ed è la Juve Stabia. La squadra campana scende in campo nel modo giusto e si prende il pallino del gioco dai primi minuti. Al 21′ sblocca il risultato Mosti dopo una bell’azione sulla destra da parte di Adorante. Passano sette minuti e arriva il raddoppio, proprio con Adorante che si va trovare pronto sul secondo palo sul cross di Candellone. La formazione di Pagliuca va più volte vicina anche al terzo gol, mentre il Cesena si fa timidamente vedere nel finale di tempo con Kargbo, sicuramente tra i migliori della compagine di casa.

Ed è proprio Kargbo a guidare la rimonta che fa esplodere il ‘Manuzzi’. Al 60′ viene servito ancora uan votla in profondità e diventa imprendibile per la difesa avversaria. Entra in area e trova la prima rete per la squadra di casa. Passano pochi minuti e si trasforma in assistman, sempre partendo dalla destra e trovando Ogunseye libero al centro dell’area per il 2-2.