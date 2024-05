Sorteggio Playoff Serie C 2023/2024, primo turno fase nazionale: data, orario e diretta tv

E’ tutto pronto per il sorteggio dei playoff di Serie C 2023/2024 per quanto riguarda il primo turno della fase nazionale: ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming di questo snodo cruciale per tutte le formazioni ancora in corsa nella post season. E’ bene ricordare che in questa fase dei playoff si giocheranno cinque incontri e parteciperanno le sei squadre che supereranno il secondo turno della fase interna ai gironi e in aggiunta Vicenza, Carrarese e Benevento in qualità di terze dei gironi in regular season e anche il Catania che ha vinto la Coppa Italia Serie C.

SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C: TUTTE LE INFORMAZIONI

Il sorteggio della fase nazionale, limitatamente al primo turno della fase nazionale, si terrà domenica 12 maggio alle ore 09.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24. Bisogna ricordare, inoltre, che le formazioni che entreranno in gioco in questa fase saranno testa di serie insieme alla migliore delle sei qualificate e sfideranno in accoppiamenti decisi per sorteggio le altre cinque formazioni, partite in doppio confronto di andata e ritorno, quest’ultimo in casa delle teste di serie.