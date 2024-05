Torino-Verona, Juric: “Gara difficile. Zapata probabilmente non ci sarà, Buongiorno da valutare”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Verona: “Ci aspetta una gara complicata contro una squadra non ancora salva e con grande entusiasmo. Noi siamo reduci da una buona prestazione e, anche se siamo in pochi, non dobbiamo mollare niente ma proveremo a fare del nostro meglio. Il nono posto è una grande occasione“.

Juric ha poi parlato della sua situazione contrattuale: “Non ho nessun senso di colpa perché non ho visto gente che ha mollato. Non so se in futuro rifarò una stagione andando a scadenza né so cosa accadrà, ma quando firmi un contratto devi impegnarti ed essere convinto al 100%. Fino ad oggi ciò non è accaduto quindi non penso di aver sbagliato. Non ho rinnovato perché non ero convinto totalmente. Alla fine si tratta di decisioni importanti“.

L’allenatore dei granata si è quindi soffermato su un tema più caldo come l’episodio di Superga: “Sono davvero amareggiato perché ci tenevo che fosse una cosa spettacolare e che facessimo un passo avanti, ma è andata male. Non è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, ma un fallimento per tutti. Sono dispiaciuto per Lovato, che non ha detto niente ed è stato attaccato pesantemente sui social“.

Infine, sulla questione infortunati: “Ricci è quello che si trova meglio nel ruolo di Vlasic e può sostituirlo. Zapata difficilmente ci sarà perché ha un dolore al fianco, mentre Buongiorno ha un fastidio all’adduttore ed è da valutare. Sazonov ha fatto il primo allenamento dopo quasi un mese, non so se potrà aiutarci a gara in corso. Sanabria invece ha avuto l’influenza, dovremo fare delle valutazioni“.