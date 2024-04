Serie C, Vlahovic regala un punto all’Atalanta U23: Triestina fermata sull’1-1

Termina 1-1 la partita tra Triestina e Atalanta U23 nel recupero della trentatreesima giornata del girone A di Serie C allo stadio Nereo Rocco. Dopo quattro vittorie consecutive, la squadra di casa si accontenta di un punto che le permette di toccare i 60 punti, due in più del Vicenza (che ha una partita in meno) quarto in classifica. La formazione bergamasca invece sale a quota 52 e trova il secondo punto nelle ultime quattro partite.

In avvio di prima frazione di gioco l’Atalanta fa fatica ad uscire dal basso, ricorrendo spesso alla soluzione lunga. La Triestina ha meccanismi consolidati nella prima aggressione e in transizione e al 23′ sfiora l’1-0. Vismara è bravo nel murare El Azrak lanciato a rete. L’azione prosegue con un cross dalla sinistra: Lescano fa da sponda di testa per D’Urso che in spaccata da pochi passi non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta. L’Atalanta risponde al 35′ con l’occasione più nitida del suo primo tempo. Capone sfrutta la caduta di un diretto marcatore e si invola verso la porta: doppio passo su Anzolini e conclusione col sinistro, ma Matosevic è superlativo nell’opporsi e nel deviare in corner.

Al 46′, ad inizio ripresa, è sempre Capone il più ispirato, stavolta con un destro a giro che non va lontano dall’incrocio dei pali della porta difesa dallo sloveno ex Cosenza. La partita è equilibrata e le due squadre rispondono colpo su colpo. Al 52′ Ghislandi nel tentativo di anticipare Lescano rischia l’autogol, ma Vismara è attento nel respingere in tuffo. Al 65′ Capone si conferma uomo più in forma dei bergamaschi e colpisce il palo con un destro dal limite dell’area. Poco dopo è invece Lescano ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Vismara, che respinge d’istinto il diagonale dell’attaccante avversario. Al 76′ arriva il vantaggio dei padroni di casa. Correia crossa dalla destra, il neo entrato Pavlev si coordina bene e con un destro al volo spedisce la palla alle spalle del portiere avversario. L’1-0 però dura poco. All’87’ una rovesciata di Ceresoli si trasforma in un assist per Vlahovic che da due passi deposita in rete. Il risultato non cambia più ed è l’Atalanta a sorridere nel finale.