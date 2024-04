Guardia di Finanza, 250° anno di storia: presentato a Roma il calendario degli eventi sportivi

Sono stati presentati presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza a Roma, in occasione di una conferenza stampa presieduta dal Generale di Divisione Mariano La Malfa, Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale, gli eventi sportivi individuati nell’ambito delle celebrazioni del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo.

La prima delle cinque manifestazioni che vedrà ai nastri di partenza atleti ed ex atleti delle Fiamme Gialle, insieme ai militari con la passione per lo sport, è la Maratona di Milano, in programma il 7 aprile. Già dal 4 aprile sarà però inaugurato a Milano il Villaggio Sportivo, dove sarà possibile incontrare due campioni come l’ex canoista Antonio Rossi e l’ex campione mondiale dei 400 ostacoli Fabrizio Mori. Nei giorni seguenti, invece, presso lo stand della Guardia di Finanza stazioneranno, tra gli altri, Elena Viviani, Giuseppe Gibilisco, Ivano Brugnetti e Nicola Vizzoni.

Spazio poi, a partire dal 4 maggio, al Giro d’Italia e al Giro-E, con quest’ultimo che vedrà protagonisti il canottiere Simone Venier, l’ex canottiere Alessio Sartori, la campionessa del biathlon Dorothea Wierer, lo sciatore Christof Innerhofer, l’atleta di short track Pietro Sighel, capitanati dall’ex nuotatore Stefano Battistelli.

L’11 giugno sarà invece il momento della storica “Mille Miglia“, riservata alle autovetture costruite tra il 1927 e il 1957 e partirà da Brescia per poi attraversare molte città italiane e concludersi sempre nella provincia lombarda. La Guardia di Finanza parteciperà con una Alfa Romeo 1900 Super del 1954 e una Fiat 1100 del 1958, appartenenti alla “raccolta veicoli storici” del Museo Storico del Corpo e guidate da due Finanzieri. Tra gli sportivi presenti, spiccano l’ex sciatrice Nadia Fanchini, l’ex marciatrice Elisa Rigaudo, il lanciatore del martello Nicola Vizzoni, il campione di sciabola Luigi Samele, la velocista Libania Grenot, l’ex sciatrice Daniela Merighetti. Oltre all’esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza, è inoltre previsto il sorvolo delle Frecce Tricolori.

E non è finita qui perché il 16 giugno partirà da Genova il Nastro Rosa Tour – Giro d’Italia a Vela, che si concluderà a Venezia il 20 luglio dopo aver toccato le principali città costiere italiane, da Sanremo alla Maddalena, passando per Catanzaro, Vieste, Senigallia e ancora Chioggia e Gaeta, sede della Sezione Vela delle Fiamme Gialle, oltre che a Durazzo, in Albania.

Come dimenticare poi la Barcolana, storica regata che si terrà il 13 ottobre a Trieste e che vedrà partecipare anche la Guardia di Finanza con un’imbarcazione a vela di 78 piedi (24 mt) di progettazione americana risalente alla fine degli anni ‘90. Svelato infine, durante la conferenza stampa, il nuovo “Ve.I.CO.Lo.” della Guardia di Finanza, lungo 16 metri e rivestito da un wrapping grafico con immagini di mezzi terrestri, aerei e navali del Corpo, del Grifone stilizzato e con il logo e il motto (“Nella tradizione, il futuro”) ideati appositamente per il 250° Anniversario. Grazie alla presenza di quattro postazioni multimediali, dotate di visori di ultima generazione, per la realtà virtuale aumentata, i visitatori potranno immergersi in situazioni di attività operativa, passando dall’inseguimento in mare di un’imbarcazione sospetta, a bordo delle motovedette o di un elicottero del Corpo, fino all’inseguimento, da parte di una pattuglia di “Baschi Verdi”, di un fuggitivo per le vie della città.