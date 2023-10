F1: Perez in Q3 solo 9 volte su 17 dall’inizio della stagione

Quello del Gran Premio del Qatar si presenta come un nuovo weekend difficile per Sergio Perez. Il messicano è rimasto escluso da Q3, a causa del giro cancellato per track limits, che lo ha visto passare da decimo a tredicesimo. Mentre il compagno di squadra conquista l’ennesima pole position, Perez non entra in Q3 per l’ottava volta in questa stagione. Infatti, nel 2023, il pilota della Red Bull ha raggiunto il Q3 solo nove volte su diciassette. Dato preoccupante, se si considera che Verstappen ha conquistato dieci pole position, rimanendo escluso dal Q3 in una sola occasione.