Serie C: vincono Benevento, Giugliano e Juve Stabia, che rimane in testa al girone

Terminate le sfide delle 18:30 valide per la dodicesima giornata di Serie C 2023/2024. In campo alcune delle formazioni dei gironi B e C.

Per quanto concerne il girone B si sono svolti i seguenti match:

Vis Pesaro-Arezzo 1-1: Il gol di Pattarello al 61′ permette agli uomini di Indiani di restare in vantaggio fino ai minuti di recupero del secondo tempo. Al 91′ Sylla cambia il risultato e regala la parità alla sua squadra.

Gubbio-Cesena 1-1: Pareggio movimentato in Umbria, con gli ospiti in inferiorità numerica dal 4′, con l'espulsione di Corazza. Di Massimo porta in vantaggio i padroni di casa al 16′. Adamo ha risposto riportando la parità al 37′.

Per quanto concerne il girone C si sono svolti i seguenti match: