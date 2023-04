Serie C, il presidente della Viterbese: “Sicuri di disputare i playout. Impossibile che non ci vengano restituiti i due punti”

Viterbese retrocessa in Serie D dopo l’ultima giornata di Serie C nel Girone C, insieme all’Andria e niente playout per distanza di punti dal Monterosi. Tutto deciso quindi? No, ancora non del tutto. Il caso della Viterbese potrebbe decretare che il club laziale avrà un’altra chance per rimanere in Serie C, ossia quella di giocare i playout di categoria. Tutto ruota attorno all’accoglimento del ricorso contro il -2 in classifica inoltrato al Collegio di Garanzia del CONI.

A riguardo è intervenuto il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano che, in un’intervista al Corriere di Viterbo, si è detto ottimista sul ricorso presentato: “Siamo sicuri di disputare i playout – si legge sul Corriere di Viterbo -. È impossibile che non ci vengano restituiti i due punti. Siamo stati sanzionati per aver pagato in ritardo due rate di Equitalia sospese dallo Stato e non INPS o IRPEF. Com’è possibile far retrocedere una squadra senza che ci sia un regolamento preciso sulle rate sospese?”