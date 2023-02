Serie C, la Juventus U23 cade in casa: il Lecco vince 2-0

Il Lecco batte 2-0 la Juventus Under 23 nel match della ventottesima giornata del girone A di Serie C grazie ai gol di Lepore e Mangni. La squadra ospite sale a 48 punti in classifica, dieci lunghezze in più dei bianconeri. Il primo squillo è dei ragazzi di Brambilla: Huijsen ci prova dalla distanza, Melgrati risponde presente. Al 29′ ci prova Da Graca che al termine di un’azione individuale lascia partire un sinistro che non impensierisce il portiere ospite. Al 44′ arriva il gol del Lecco: Lepore si porta la palla sul mancino ed effettua un tiro cross che con una deviazione di Pinzauti si infila in rete all’altezza del secondo palo. Nella ripresa la Juventus non trova varchi. Anzi, ad inizio secondo tempo è ottima la reazione del Lecco che si rende pericoloso Pinzauti, Bunino e Zuccon. All’81’ la Juve sfiora il pari: discesa di Savona, cross arretrato, prima Besaggio e poi Lipari non riescono a ribadire in rete. Nelle fasi di assedio, però, la Next Gen bianconera si fa sorprendere: Mangni chiude un contropiede all’88’ e col mancino firma il 2-0 definitivo.