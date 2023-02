Psg-Lille, infortunio choc per Neymar: paura per le condizioni della sua caviglia (FOTO)

Dopo un gol e un assist nel match di Ligue 1 tra Psg e Lille, Neymar è stato costretto a uscire dal campo per infortunio. Non si tratta però di un semplice problema fisico, bensì di un infortunio potenzialmente molto più serio. Basta guardare la torsione che fa la caviglia del brasiliano, che si gira completamente facendo subito spaventare tutti i presenti. Neymar cade per terra e urla di dolore, immediata la sostituzione. Di seguito la foto dell’infortunio del brasiliano.

🚨 – Neymar's ankle has completely twisted. pic.twitter.com/AzDtSQy1qY — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 19, 2023