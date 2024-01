Serie C, il Taranto espugna lo Zaccheria (a porte vuote): Kanoute stende il Foggia 2-1

Il Taranto batte il Foggia 2-1 in uno Zaccheria a porte chiuse. Nella ventesima giornata del girone C di Serie C, la squadra di Ezio Capuano firma i due gol vittoria nella prima mezz’ora di gioco. La prima occasione è di Bifulco, ma di testa a botta sicura l’attaccante degli ospiti spedisce fuori. Poco male per il Taranto che due minuti dopo firma il vantaggio: Martini sbaglia il retropassaggio e serve Kanoute che a tu per tu con Nobile non sbaglia. Al 30′ c’è il raddoppio, sempre di Kanoute che sfrutta una corta respinta del portiere per realizzare la sua doppietta. Il Foggia reagisce con una ripartenza che premia Tonin: la prima conclusione è parata da Vannucchi, ma sulla seconda conclusione l’estremo difensore non può far nulla. Nella ripresa però il Foggia fatica ad alzare i ritmi. Il Taranto gestisce e si prende tre punti cruciali, che permette a Capuano di salire a 36 punti in classifica. Uno in meno dell’Avellino che travolge 5-0 il Latina. Cinque gol siglate tutte nel primo tempo: all’11’ Sgarbi, Patierno raddoppia al 25′ e sigla il tris al 28′. Suo anche il gol del 5-0 al 44′, dopo il poker di De Cristofaro (38′). Trentatré punti in classifica per il Benevento che supera 3-2 la Turris con le reti di Ciano (16′), Improta (56′) e Ciciretti (86′), in risposta ai sigilli di De Felice (72′) e D’Auria (93′).