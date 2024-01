Copa del Rey: Atletico Madrid agli ottavi nel segno di Depay, 1-3 in casa del Lugo

L’Atletico Madrid si qualifica per gli ottavi di finale della Copa del Rey, ma deve soffrire più del previsto in casa del debole Lugo, formazione della terza divisione spagnola. I colchoneros, davanti a uno stadio strapieno e con una splendida atmosfera, la sbloccano nei sedicesimi al pronti-via grazie all’ormai bandiera Correa, che con un facilissimo tap-in deposita in rete sul secondo palo, poi però al 39′ c’è il pareggio del talentuoso Antonetti: brucia i due centrali ospiti, poi dribbla in area e incrocia il mancino, davvero una rete splendida.

Nella ripresa la squadra di Simeone si getta a capofitto in avanti a caccia del nuovo vantaggio e ci pensa Depay al minuto 65 a trovare l’1-2: l’attaccante olandese viene pescato in area, dribbling a rientrare e conclusione di piatto su cui né il portiere né il disperato tentativo in scivolata di un difensore possono far nulla. Passano nove minuti e lo stesso Depay firma il gol dell’1-3 da vero rapace d’area. I padroni di casa ci provano ma non riescono più a reagire e così con onore escono dalla competizione, mentre avanza come una delle candidate per la vittoria finale l’Atletico Madrid.