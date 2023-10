Serie C, il Pescara crea e il Pineto colpisce: prima sconfitta per Zeman

Nel recupero della 5a giornata del girone B di Serie C il Pineto conquista un’importante vittoria per 1-0 contro il Pescara. I pinetesi si portano all’ottavo posto in classifica a quota 11 punti, i pescaresi invece si fermano al 3o posto a quota 16 punti.

Nel primo tempo della gara, la squadra di Zeman ha avuto in mano il pallino del gioco. Più volte è sembrato che il Pescara potesse segnare un gol in una delle tante ripartenze create. Purtroppo per loro è mancata la finalizzazione. In generale però la prima parte della sfida è stata molto accesa, con azioni da ambo le parti e ribaltamenti di posizione.

Nel secondo tempo invece, il ritmo è rallentato. Qui è salito in cattedra il Pineto, che ha preso le misure ai colleghi abruzzesi. Sfortunati gli uomini guidati da Amaolo che al 70′ perdono Schirone, uscito in barella per un infortunio. Qui il tecnico ha dovuto utilizzare il suo ultimo slot per far entrare Baggi; a questo ha aggiunto un’altra sostituzione, quella tra Volpicelli e Gambale.

Proprio quest’ultimo, quattro minuti dopo essere entrato, sigla il gol dell’1-0. L’attaccante sfrutta l’errore di controllo palla del difensore pescarese Briosco, che pasticcia e regala una ripartenza a Gambale. Il pinetese non sbaglia e spiazza Plizzari con un ottimo tiro. Da qui il match subisce una trasformazione: il Pescara tenta frettolosamente di creare azioni, spesso lasciando da parte la logica, e il Pineto cerca di guadagnare tempo in vista del fischio finale.

Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro Zanotti di Rimini fischia il termine della gara, che vede il Pineto battere il Pescara per 1-0.