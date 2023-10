Kylian Mbappé ha lasciato quest’oggi il campo di allenamento di Clairefontaine, e come dichiara L’Equipe, il motivo sarebbe il permesso di andarsene perché colpito da un lutto personale. Il ct Deschamps gli ha permesso quindi di recarsi a Bondy per vivere il momento di condoglianze. Ritornerà in ritiro giovedì.