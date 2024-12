Il Chelsea non si ferma, va sotto e poi rimonta il Tottenham finendo per dominare il derby di Londra per 4-3. Pochi minuti e la partita si sblocca immediatamente con Solanke che si fa trovare pronto sul primo palo e anticipa tutti sul cross teso dalla destra di Johnson: Spurs subito avanti. L’avvio è da incubo per la squadra di Maresca, che cinque minuti dopo subisce anche il raddoppio da un Kulusevski che si mette in proprio e dalla destra si accentra e trova la conclusione vincente sul primo palo. Le emozioni in questo primo tempo però non sono finite, perché al 18′ Sancho – che migliora di partita in partita – accorcie le distanze per i Blues. Il Chelsea però è entrato nel match e a cinque minuti dal duplice fischio è Dragusin – subentrato all’infortunato Romero – a salvare in scivolata su Jackson involato verso la porta.

GLI HIGHLIGHTS

E il pari arriva al 15′ della ripresa, dopo un fallo di Bissouma in area: per il direttore di gara è rigore e Palmer è perfetto nella trasformazione che vale il 2-2. Ancora Palmer semina il panico tra i difensori degli Spurs e dopo che un suo tiro viene ribattuto è Enzo Fernandez il più lesto ad arrivare alla conclusione e a siglare la rete del 3-2 per il Chelsea. Una stagione fin qui straordinaria per il talento argentino, ancora una volta decisivo per la compagine londinese. Gli Spurs ormai sono in bambola e a sette minuti dalla fine arriva un altro rigore, con Palmer che questa volta fa il cucchiaio per il 4-2. Nel finale gli Spurs tornano in avanti e con Son trovano il terzo gol durante il quinto minuto di recupero. Non basta per evitare un’altra sconfitta, mentre arriva la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Maresca, ora seconda all’inseguimento del Liverpool.