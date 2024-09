Serie C 2024/25: la Pro Patria ferma sull’1-1 il Padova, pari anche tra Taranto e Sorrento

Primo mezzo passo falso in campionato per il Padova. Dopo sei vittorie in altrettante partite e il primo posto solitario con 18 punti, la formazione euganea si è fermata sull’1-1 sul campo della Pro Patria nell’anticipo della settima giornata del girone A di Serie C 2024/25. La squadra di Busto Arsizio è passata in vantaggio dopo 16′ grazie alla rete di Dennis Curatolo, ma i patavini hanno trovato il pari nella ripresa al 78′ con il subentrato Alessandro Capelli su grande imbucata di Bortolussi. Il Padova mantiene comunque il primato in classifica, ma stasera il Renate può avvicinarsi a -1.

Pareggio anche nell’altra gara delle 18.30 del girone C tra Taranto e Sorrento. Non arriva la prima vittoria stagionale per i pugliesi, che però strappano un punto importante contro una formazione in salute come quella campana. Finisce 2-2, con i padroni di casa che passano dopo 5′ grazie a Gianmarco Zigoni, ma a cavallo dei due tempi gli ospiti prima pareggiano e poi mettono la testa avanti con Antonino Musso e Don Bolsius. Pochi minuti dopo però, al 55′, ancora Zigoni buca la difesa avversaria, fa doppietta e sigla il definitivo 2-2.