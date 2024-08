Serie C 2024/2025: Picerno cinico all’esordio, Avellino ko 4-1

Il Picerno domina l’Avellino nella prima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. La squadra di Tomei rifila un pesante 4-1 agli irpini. Partita non emozionante con tutti le reti che sono arrivate nella ripresa. Picerno cinico e bravo a sfruttare tutte le occasioni concesse dalla squadra di Pazienza. Doppietta in mezz’ora per Volpicelli (75′ e 87′), entrato al posto di un buon Petito al 62′. In gol Pagliai (65′) e Vitali (95′). Il gol della bandiera lo segna Gori (91′), che colpisce un palo sempre nel recupero. Continuano le difficoltà dell’Avellino a Picerno. I biancoverdi non vincono al Curcio dalla stagione 2021/2022.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA

4-2-3-1 per il Picerno, che si schiera con Summa tra i pali e Allegretto, Gilli, Guerra e Pagliai in difesa. In mediana De Ciancio e Petito. Dietro alla punta Santarcangelo ci sono Pitarresi, Energe ed Esposito. 3-5-2 per l’Avellino con Cancellotti, Frascatore e Liotti a difendere Iannarilli. Esterni a cinque Rigione e Sounas. In mezzo al campo D’Ausilio e Sannipoli ai lati di De Cristofaro. In avanti Russo accanto a Patierno.

Primo tempo con pochissime emozioni. Partita spezzettata e ritmi molto bassi a causa del grande caldo. Petito prova a rendersi pericoloso al 15′ e scalda i guantoni di Iannarilli. Qualche tentativo di costruzione dal basso del Picerno, che spesso riesce a uscire palla al piede dalla propria area. Avellino non pervenuto in fase offensiva.

Nel secondo tempo l’Avellino prova ad uscire dal guscio con qualche buona iniziativa di Patierno. Nel momento migliore degli ospiti è il Picerno a portarsi in vantaggio con Pagliai (65′), che si avventura in percussione nella trequarti avversaria e batte un non perfetto Iannarilli con un destro a incrociare. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio dei padroni di casa, che trovano il gol del 2-0 con Volpicelli, subentrato a Petito al 62′. All’87’ arriva il tris del Picerno con Volpicelli che batte Iannarilli su invito di Maiorino. Nel finale arriva il gol della bandiera di Gori (91′). I padroni di casa riportano l’Avellino a tre gol di distanza con la rete di Vitali (95′) allo scadere).