Serie C 24/25, Girone A: passa di misura il Lumezzane sulla Virtus Verona

Al Gavagnin-Nocini nella prima giornata del Girone A di Serie C 24/25 passa il Lumezzane per 1-o con il gol al 19′ di Pannitteri. La squadra di Franzini inizia al meglio questa stagione con i tre punti e un’ottima prova con un’altrettanto ottima Virtus Verona. Nel finale espulso Mehic tra i veneti per doppia ammonizione.

Un primo tempo altalenante quello al Gavagnin-Nocini, con ritmi bassi e sfiammate da entrambe le parti. Nei primi 20 minuti il Lumezzane spinge parecchio nonostante il caldo, tante occasioni per i lombardi che sfiorano il gol con Monachello in più momenti. La risposta della Virtus non si fa attendere, con il portiere del Lumezzane, Filigheddu, costretto all’uscita bassa per sventare il possibile tap in di Caia. Al 19′ ecco il vantaggio lombardo: la palla finisce tra i piedi di Pannitteri che calcia ad incrociare e trova l’angolo basso. Il cooling break di metà primo tempo però rivitalizza i veneti che dominano la seconda parte della prima frazione schiacciando il Lumezzane nella propria area. I più pericolosi Caia e Toffanin, il primo con un tiro al volo e il secondo con una conclusione respinta a tu per tu col portiere.

Nel secondo tempo parte nuovamente forte la Virtus con Zarpellon e Mehic che creano pericoli dalle parti di Filigheddu, ma poi torna ad attaccare la formazione bresciana che sfiora il raddoppio con l’ex Cremonese Tenkorang. All’83’ i veneti rimangono in dieci uomini per la seconda ammonizione del centrocampista Mehic, reo di aver commesso un ruvido fallo su Corti. Nonostante l’uomo in meno nel recupero si porta in avanti la Virtus che prova a trovare il pari con Manfrin ma senza essere troppo pericolosa.