Serie C 2023/24: torna al successo la Juve Stabia, Messina sconfitto 1-0 in casa

Nell’anticipo del Girone C di Serie C la capolista Juve Stabia torna al successo dopo due pareggi consecutivi. I gialloblù hanno infatti superato a domicilio il Messina 1-0 grazie alla rete firmata al 35′ da Bellich, bravo ad inserirsi in area su una punizione di Buglio. La formazione siciliana ha provato a creare qualche occasione, ma troppo poco per impensierire la ferrea difesa stabiese, alla quinta partita consecutiva senza subire gol e con 5 subiti in tutto il campionato. In attesa delle gare di domani di Picerno e Avellino, la Juve Stabia allunga in vetta alla classifica con 32 punti, +6 dalle inseguitrici. In grossa difficoltà invece il Messina, alla quinta sconfitta consecutiva senza segnare e sempre più in zona playout.