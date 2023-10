Serie C 2023/24, tante emozioni nei due posticipi: vince in rimonta il Pescara, pari tra Vis Pesaro e Fermana

Si sono appena conclusi i due posticipi del Girone B della Serie C 2023/24. Grandi emozioni tra Pescara e Gubbio, con i padroni di casa che l’hanno spuntata in rimonta per 3-2. Proprio la squadra di Zeman è passata in vantaggio al 26′ con il gol di Tunjov, ma nella ripresa gli eugubini prima pareggiano con Udoh al 59′ e poi mettono la testa avanti con Di Massimo al 72′. La reazione del Pescara non si fa attendere però e solo due minuti dopo pareggia con un super gol di Squizzato dalla lunga distanza. Nel finale gli abruzzesi siglano il definitivo 3-2 con il terzino classe 2004 Moruzzi che all’89’ buca Vettorel e fa esplodere lo Stadio Adriatico. I biancoazzurri volano così in terza posizione con 13 punti in 5 gare, mentre il Gubbio rimane fermo a quota 9.

Non sono mancati gol nemmeno nell’altro posticipo, il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Fermana, terminato in parità 2-2. A passare in vantaggio al 19′ è la formazione di casa con l’ex Empoli Pucciarelli, ma i canarini nel giro di 10 minuti la ribaltano: al 35′ arriva il pari di Semprini, mentre Curatolo al 44′ fa 1-2. I vissini però non ci stanno e al 61′ arriva il nuovo pari firmato da Sylla, che fissa la gara sul definitivo 2-2. In classifica le due formazioni rimangono nella zona pericolante, con la Vis Pesaro diciassettesima con 4 punti e la Fermana una posizione sopra con 5.