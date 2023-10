Pagelle Fiorentina-Cagliari 3-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Cagliari, posticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei padroni di casa che sbloccano l’incontro dopo pochi minuti, sugli sviluppi di calcio d’angolo, grazie a Nico Gonzalez che fa 1-0. Ma il Cagliari ha l’occasione clamorosa per pareggiare, Nandez ruba palla, scarta Terracciano ma poi a porta vuota tira piano e consente a Kayode di salvare sulla linea l’1-1. Da quel momento è un assolo viola: il 2-0 arriva su un autogol di Dossena, ma la Fiorentina ha anche le occasioni per fare il 3-0. Nella ripresa la musica cambia, il Cagliari riesce a farsi pericoloso ma non trova il guizzo per riaprire la partita. All’ultima occasione disponibile si sblocca Nzola, 3-0. Ranieri sempre più ultimo, Italiano in zona Champions League.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE E I VOTI DI FIORENTINA-CAGLIARI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 7, Milenkovic 5, Martinez Quarta 6, Parisi 6.5; Arthur 6, Duncan 6.5 (46’st Mandragora sv); Gonzalez 7 (19’st Ikonè 5.5), Bonaventura 6.5 (19’st Infantino 5.5), Brekalo 6 (19’st Kouame 6); Beltran 6 (30’st Nzola 6). In panchina: Christensen, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Comuzzo, Maxime Lopez, Sottil, Amatucci, Barak. Allenatore: Italiano 6.5.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 5; Zappa 5.5 (29’st Di Pardo 6), Hatzidiakos 5 (29’st Obert 6), Dossena 5, Augello 5; Nandez 5, Makoumbou 5.5, Wieteska 5.5, Deiola 5 (1’st Prati 5.5); Shomurodov 5.5 (1’st Oristanio 5.5), Petagna 5 (29’st Pavoletti 5.5). In panchina: Scuffet, Aresti, Goldaniga, Viola, Azzi, Sulemana, Luvumbo. Allenatore: Ranieri 5

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5.

RETI: 2’pt Gonzalez, 21’pt Dossena (aut), 49’st Nzola.

NOTE: Spettatori: 27.309 per un incasso di 491.736 euro.

Ammoniti: Infantino.

Angoli: 4-2 per la Fiorentina.

Recupero: 3′, pt, 4′ st.