Serie C 2023/24: pareggio Mantova a Vercelli, pari in rimonta per la Triestina col Legnago

Tris di pareggi nelle gare delle 18.30 del girone A di Serie C. La capolista Mantova si ferma sull’1-1 in casa della Pro Vercelli: secondo pareggio consecutivo per i biancorossi che domani potrebbero vedersi avvicinare a -4 dal Padova. Dopo 2′ minuti sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete di Mustacchio, ma gli uomini di Possanzini trovano il pari al 31′ grazie a Brignani. La Triestina reagisce nel finale ed evita la sesta sconfitta consecutiva, pareggiando 2-2 in casa contro il Legnago. Giani porta in vantaggio i veronesi al 26′, mentre Martic trova il raddoppio al 53′. Gli alabardati però riescono a rimontare grazie alla doppietta di Lescano al 76′ e all’85’ su calcio di rigore. La formazione triestina rimane così in quarta posizione a quota 47 punti, a pari con l’Atalanta U23 che ha pareggiato 0-0 in casa col Novara.

Nel girone B arriva la netta vittoria per 3-0 dell’Arezzo in casa contro l’Ancona. Uno due degli aretini a metà prima frazione con Gaddini e Guccione, mentre nel finale arriva il tris di Sebastiani. Nel girone C successo 3-1 del Messina in casa del fanalino di coda Brindisi grazie alla doppietta di Zunno e alla rete di Ragusa; di Opoola invece la rete dei pugliesi. Punti importanti per i siciliani, che approcciano la zona play-off.