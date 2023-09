Serie C 2023/24: Lescano trascina la Triestina, pari tra Virtus Verona e Novara

Poker della Triestina sul Mantova, che frena in vetta a quota 13. Bel primo tempo tra le due formazioni, ritmi alti e già un doppio vantaggio da parte dei padroni di casa. Lescano sblocca il risultato al 19esimo dal dischetto, è sempre l’attaccante numero 10 a raddoppiare grazie all’assist di Finotto. Sul finale di prima frazione, l’occasione per gli ospiti di accorciare le distanze con il palo preso da Mensah. Ad inizio ripresa, è ancora la formazione di Tesser a non lasciare scampo agli avversari: tripletta personale messa a segno da Lescano, è poi Finotto con un tiro dalla distanza a firmare il poker. Vana la rete di Burrai al 53esimo: termina 4-1.

Ennesima sconfitta per l’Alessandria, termina 0-2 contro la Pro Sesto. Sono gli ospiti a conquistare la vittoria grazie al primo vantaggio firmato dall’autogol messo a segno da Rossi al termine della prima frazione di gioco. E’ poi Barranca al 77esimo a raddoppiare e mettere il sigillo. Vince di misura invece la Pro Patria sulla Pergolettese: è Stanzani a regalare la vittoria agli ospiti, firmano il gol del successo al 14esimo minuto del primo tempo. Pareggio invece tra Virtus Verona e Novara: termina 1-1. Frenano ancora i padroni di casa. dopo l’ottimo inizio di campionato. Rossetti sblocca il risultato al settimo minuto per gli ospiti, è Casarotto a ristabilire l’equilibrio al 19esimo minuto.