Probabili formazioni Lecce-Napoli, settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa sona una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione e, dopo la gara contro la Juventus, sono chiamati ad un altro importante banco di prova. I campioni d’Italia, invece, hanno bisogno di aprire una serie di risultati vincenti di fila. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 30 settembre nella cornice dello stadio Via del Mare. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Roberto D’Aversa e Rudi Garcia.

LECCE – In difesa dovrebbero essere confermati Baschirotto, Gendrey, Pongracic e Gallo. Rafia, Ramadani e Kaba a centrocampo. Nessun dubbio in attacco. Krstovic cerca altri gol. Almqvist e Strefezza proveranno a rifornirlo.

NAPOLI – Juan Jesus fuori dai giochi per un po’, i difesa tocca ancora ad Ostigard e Natan. Di Lorenzo e Mario Rui agiranno invece sulle corsie laterali della difesa a quattro. Politano più di Raspadori, poi Osimhen e Kvaratskhelia nonostante le recenti polemiche.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Ballottaggi: Kaba 55% – Oudin 45%

Indisponibili: Banda, Dermaku

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Politano 60% – Raspadori 40%

Indisponibili: Rrahmani, Juan Jesus

Squalificati: –