Serie C 2023/24: il Mantova si prende la vetta, 3-1 sull’Albinoleffe

Il Mantova si impone per 3-1 sull’Albinoleffe, Il match viene sbloccato al 12esimo minuto dalla rete messa a segno dall’appena entrato in campo, Brignani che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo si rende decisivo con un tiro alla destra del portiere. Il vantaggio però dura ben poco, è Zanini a ristabilire l’equilibrio con suo tiro che colpisce prima il palo, e poi entra in rete. Nella ripresa altre due marcature: al 66esimo è Galuppini a firmare il nuovo vantaggio a pochi passi dalla rete, è poi ancora Brignani, autore di una doppietta, a mettere il sigillo sul match. Padroni di casa che si portano così in vetta alla classifica con 13 punti, la formazione di Lopez firma invece la terza sconfitta stagionale e resta al 14esimo posto con quattro punti.